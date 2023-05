Cristina D’Avena e ‘Genshin Impact’ | «Esperienza pazzesca Cantare per le nuove generazioni? Mi diverto»

Leggi su funweek

(Di lunedì 1 maggio 2023) Non poteva mancare al Comicon 2023, protagonista della performance live della Bim Bum Bam Cartoon Band ma anche recentemente entrata a far parte del mondo di Genshin Impact. A marzo è infatti uscita Ti cercherò (Genshin Impact), un brano che celebra il fenomeno del videogioco rigorosamente in italiano. «Amo Napoli – ci dice subito– c’è calore, è variopinta, mi trovo sempre a mio agio». LEGGI ANCHE:, il singolo ‘Ti cercherò (Genshin Impact)’ segna il debutto nel mondo dei videogiochie i suoni di Genshin Impact Chiediamo subito acome sia stata per lei l’nel mondo videoludico. «È stata un’...