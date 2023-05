Così l’Ue lavora a un registro per gli “agenti stranieri”

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 maggio 2023) La Commissione europea stando su un proprio Fara (Foreign Agents Registration Act) per obbligare società di consulenza e simili a rendere noto ogni finanziamento ricevuto da governi. Una mossa che rientra all’interno una più ampia azione contro le interferenze straniere negli affari dell’Unione europea annunciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso del suo ultimo discorso sullo stato dell’Unione europea. Lo strumento (a cui Formiche ha dedicato una sezione della rivista numero 175 pubblicata a novembre 2022) dovrebbe essere presentato a fine maggio e chiamarsi Transparency Act. Pensato e presentato come modo per limitare l’influenza cinese e russa in particolare, la recente vicenda Qatargate ha messo in luce le attività di lobbying illecite attraverso le Ong.la Commissione ...