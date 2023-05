Cos’è il morso della cicogna del neonato | perché si chiama così e quando scompare

(Di lunedì 1 maggio 2023) Parliamo di dermatologia e in modo particolare delle voglie, ovvero quelle macchie cutanee (che possono interessare sia i bambini che gli adulti) solitamente, come indicato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, fin dalla nascita. Si tratta, al di là delle credenze popolari e dei luoghi comuni sulla gravidanza, di macchie di diverso colore e dimensione che possono manifestarsi in ogni parte del corpo. Generalmente non necessitano di cure ospariscono spontaneamente nei primi mesi onon rappresentano motivo di preoccupazione, nonostante quelle permanenti è utile sottoporle a regolare controllo clinico in quanto con il passare del tempo possono aumentare. Concentriamo la nostra attenzione sul cosiddettodi, una voglia che si forma sulla pelle delprevalentemente sulla ...

il bruxismo Il bruxismonoto come l'abitudine di ...incrociato. Malattie parodontali che, provocando dolore e disagio ......essere considerata anche un po' ripugnante per via del suo... Che'ha di tanto speciale questo esemplare La famiglia della ... La scopertastata fatta dagli scienziati della Hong Kong Baptist ......da un plantigrado dapprima con una zampata e poi con unall'... Il fattoaccaduto lungo i tornanti della Provinciale 666 per ...di Trento e lo Stato per aver reintrodotto gli orsi in Trentino'...