(Di lunedì 1 maggio 2023) Dopo il rotondo 3-0 ottenuto in Uruguay nel match d’esordio del torneo contro il Liverpool Motenvideo (rete di Balbuena e doppietta di Guedes), il Corinthias ha avuto un brusco stop perdendo 0-1 in casa il secondo incontro contro l’Argentinos Juniors. Anche nel Brasileirao la partenza non è stata delle migliori con un solo successo nella InfoBetting: Scommesse Sportive e

...con la Liga Profesional argentina dove il River Plate si è imposto per 2 - 0 contro l':... Nella Coppa del Brasile 3 - 1 del Goias sul: ospiti avanti dal 17 con Roger Guedes ...Calcio in tv oggi 24 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 00.00 Goias -(Brasileirão) - SOLOCALCIO 01.30 River Plate -(Campionato argentino) - ...Nella notte troveremo in campo per la Liga Profesional argentina River Plate ecosì come in Brasile per la Serie A c'è Goias -. Alle ore 11 invece per l' A - League si ...

Corinthians-Independiente del Valle (Copa Libertadores, 03-05-2023 ore 02:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Depois da saída de Cuca, o Corinthians parece ter finalmente encaminhado um acerto com um novo comandante para a sequência da atual temporada e já deve ter o novo treinador comandando a equipe do Timã ...Caso não anuncie a contratação de um novo técnico a tempo do jogo contra o Independiente Del Valle, o Corinthians pode ter o terceiro técnico interino a comandar o clube pela Libertadores.