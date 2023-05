Conte guarda avanti | A giugno manifestiamo contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) "Io chiedo al presidente Meloni e agli altri ministri riuniti oggi per questa sceneggiata di aver la bontà di fare quello che non hanno mai fatto, non credo che abbiano mai incontrato, dialogato con i percettori del reddito di cittadinanza. Ricordate che il reddito di cittadinanza ha salvato, durante la pandemia, secondo l'Istat, un milione di cittadini dalla povertà. Ritroviamoci tutti a, vi forniremo le date, per manifestarequestolo smantellamento del reddito di cittadinanza,il decreto precariato, a favore del salario minimo legale, a favore della riduzione del tempo di lavoro a parità salariale". Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, lo dice in un video su Facebook.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev