Contatto Alex Sandro-Orsolini | Cesari | «Contatto accidentale | non è fallo»

Le parole di Graziani Cesari sultraSandro e Orsolini, che ha poi portato al calcio di rigore dei rossoblu Graziano Cesari, negli studi di Pressing, ha analizzato così ilSandro - Orsolini in Bologna Juve, che ha portato al rigore segnato poi dall'attaccante rossoblu. Di seguito le sue parole. LE PAROLE ...Giusto specificare una cosa: sul rigore il VAR può intervenire, sulOrsolini -Sandro non ha protocollo per intervenire perché viene lasciata la discrezionalità dell'arbitro'.

Cesari: "Alex Sandro inciampa su Orsolini, contatto accidentale. Poi ha arbitrato la sala Var..." Tutto Juve

Orsolini non sbaglia un rigore, Milik sì, ma poi rimedia: mettendo un argine alla crisi bianconera. La reazione rimane a metà, mentre la stagione sorprendente del Bologna riprende, dopo il ko di Veron ...È il 6' di gioco quando Orsolini, in area, dribbla Danilo e cade atterra dopo un contatto con il brasiliano. L'arbitro Sozza non ravvisa nulla di irregolare, ma viene richiamato dal Var. Al Dall'Ara, ...