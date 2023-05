Consiglio dei ministri del 1° maggio | approvato il decreto Calderone | interventi per chi ha voglia di lavorare Landini | «Oggi non è la festa del governo»

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il Cdm ha dato il via libera alle nuove misure. Bombardieri, segretario della Uil: l’esecutivo si occupa di lavoroa sei mesi dal suo insediamento

... Cisl e Uil a Potenza - la premier Giorgia Meloni vuole prendersi parte della scena, e non lasciare 'il palco' solo al sindacato e agli artisti, con unministri che ha approvato un ...Il decreto lavoro è stato approvato oggi, primo maggio, dalministri convocato dalla premier Giorgia Meloni. Poche le novità previste rispetto alle anticipazionigiorni scorsi, per ...Ecco la guida con le principali novità del pacchetto di misure all'esame delministri del 1° maggio Un robusto taglio del cuneo fiscale - contributivo di quattro punti aggiuntivi tutto a vantaggiolavoratori, ma una tantum. Insieme alla riforma del Reddito di ...

Decreto lavoro: in corso il Consiglio dei ministri Agenzia ANSA

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto lavoro 2023. La riunione è partita con un ritardo di mezz’ora ed è durata circa un’ora e venti minuti. Il decreto ...(Adnkronos) - "Approvato al Consiglio dei Ministri del primo maggio aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre". Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro delle Infrastru ...