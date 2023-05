Consiglio dei ministri approva il decreto lavoro | Meloni salta conferenza stampa e manda un video | Non capisco le polemiche

(Di lunedì 1 maggio 2023): governo sceglie di lavorare per dare risposte 'Nel giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a ...

Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video commentando l'approvazione del decreto lavoro inministri'. Meloni: sostegno a famiglie, formazione per chi può lavorare 'In tema di ...Roma, 1 mag. Il governo, al termine di unministri durato circa unora e mezza, ha approvato il Decreto lavoro. Il provvedimento, ha sottolineato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, contiene una visione, quindi non e' vero ...Dove le celebrazionilavoratori nel giorno della loro festa si sono saldate con la protesta per la riforma delle pensioni, malgrado la sua convalida da parte delcostituzionale e la sua ...

Il Cdm ha approvato il decreto lavoro il Primo Maggio: di quanto aumentano gli stipendi con il taglio al cuneo fiscaleSu proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge con interventi a sostegno dei lavoratori che prevedono, in particol ...