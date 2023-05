Consiglio dei ministri approva il decreto lavoro | Mef | 3 miliardi per il taglio a cuneo fiscale

Ok al decreto lavoro, tutti i provvedimenti Ilministri ha approvato il decreto lavoro. Per quanto riguarda i 'contratti a termine, quello che ho letto non è quello che troverete nella norma perché l'obiettivo non era certo quello di ...Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, al termine delministri. E rispondendo a chi critica l'esecutivo secondo cui non ha una visione a lungo termine, ha aggiunto: '...ROMA - La scena rasenta il surreale: decine tra cronisti e uomini della sicurezza attendono da ore l'esito delministri . Piazza Colonna è transennata. Fuori, assiepati, molti turisti osservano incuriositi di capire cosa stia accadendo. C'è ilministri, appunto. Un appuntamento ...

Il Consiglio dei ministri approva il decreto lavoro - Politica Agenzia ANSA

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2023 “Abbiamo approvato il pacchetto lavoro, quindi credo sia importante sottolineare che in una giornata dedicata ...L’ex storico segretario della Fiom genovese ed anche leader di Lotta Comunista considera una vera provocazione la scelta di Meloni di convocare un Cdm ...