Concertone Primo maggio | la scaletta ufficiale con Ligabue | Lazza | Tananai | Aurora | Emma | Gabbani

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ladeldel, dal pre-show alla prima serata con i big, daa Piero Pelù, da, daa Francesco, da Mr. Rain adLadeldelin piazza San Giovanni a Roma prevede un inizio fissato alle ore 14 con un pre-show, per poi iniziare ufficialmente alle 15.15 col la diretta della Rai e proseguire fino a mezzanotte. Al timone delper il sesto anno Ambra Angiolini, affiancata per la prima volta da Fabrizio Biggio. I nomi più “pesanti”, da, da ...

Ildelmaggio a piazza San Giovanni a Roma è iniziato con un omaggio a Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni morto nel gennaio 2022 durante uno stage per l'alternanza scuola - lavoro. ...La solita sinistra: al corteo delmaggio i fantocci della vergogna 'Sono qui per portare mio figlio, ma in realtà c'è poco da festeggiare, visto il decreto lavoro voluto dal governo Meloni, si ...L'apertura deldelMaggio in Piazza San Giovanni è stata affidata all'Orchestraccia. La band folk rock ha esordito con l'inno di Mameli e Bella Ciao infiammando la piazza gremita di giovani. "Sempre ...

Concerto Primo Maggio 2023: scaletta, cantanti e dove vederlo Elle

Ecco la probabile scaletta completa dell’Uno Maggio tarantino giunto alla decima edizione: 13:00 Informazioni tecniche logistiche ( Gion) – Associazione Dis-education ( disabili) Margherita Luongo – p ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...