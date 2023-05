Concertone primo maggio | il ricordo di Lorenzo morto durante lo stage

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ildela piazza San Giovanni a Roma è iniziato con un oParelli, il ragazzo di 18 anninel gennaio 2022unoper l'alternanza scuola-lavoro. Sul palco con Ambra, che ha citato l'articolo 4 della Costituzione Italiana, i genitori del ragazzo, Maria Elena e Dino Parelli. "muorel'orario scolastico e questo nemmeno la Costituzione poteva prevederlo. Paga con la vita, senza ancora essere stato pagato da nessuno. Siamo su questo palco per consegnarvi qualcosa di importante: La carta di, abbiatene cura", urla la conduttrice. I genitori commossi hanno ricordatoche, hanno detto, "lo scorso anno ha ...

approfondimentoMaggio, chi è Aurora unica ospite internazionale delFOTOGALLERY Twitter: @primomaggioroma Continua gallery %s Foto rimanenti MusicaMaggio, ilin ...2023 - 05 - 01 15:47:45 L'Orchestraccia dà il via alcon l'Inno e Bella Ciao È L'Orchestraccia a dare il via ufficiale alla diretta tv deldelMaggio da piazza San ...Così da piazza San Giovanni è iniziato il tradizionaledelMaggio a Roma . Con i genitori di Lorenzo sul palco a lasciare alla piazza come eredità del figlio, una Carta, che è un ...

Il Concertone del primo maggio a piazza San Giovanni a Roma è iniziato con un omaggio a Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni ...