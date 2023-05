Concertone del Primo Maggio | la scaletta ufficiale minuto per minuto | ecco quando arrivano Ligabue | Emma e Lazza Rocco Hunt chiude la kermesse

(Di lunedì 1 maggio 2023) Puntuale alle 15:15 si sono accesi i riflettori in Piazza San Giovanni a Roma per il tradizionedel. Ambra Angiolini ha aperto la maratona musicale di nove ore, ricordando Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto in fabbrica a Lanuzacco (Udine) nell’ultimo giorno di stage nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro. Si pone il tema della sicurezza sul lavoro. Sul palco c’erano anche i genitori. Poi L’orchestraccia ha inaugurato il Live. LADELORA PER ORA DALLE ORE 15 L’orchestraccia-Ginevra-Serendipity-Ciliari-Uzi Lvke-Hermes DALLE ORE 16 Mille-Etta-Still Charles-Maninni (Premiazione del Contest 1MNEXT)-Tropea-Napoleone-Giuse The Lizia DALLE ORE 17 Paolo Benvegnù-Epoque-Neima Ezza-BNK44-Gaia-Rose Villain DALLE ORE 18 Wayne-Alfa-Aiello-Fulminacci-Il ...

Il governo approva il decreto lavoro. Niente conferenza stampa, dopo le accuse dei sindacati di «voler oscurare» la loro festa. La premier diffonde un video per rivendicare le norme ...