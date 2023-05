Concertone del Primo Maggio | Ambra ricorda Lorenzo Parelli | “Ha pagato con la vita | senza ancora essere stato pagato da nessuno”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il ricordo disul palco deldel: la conduttriceAngiolini ha citato il 18enne studente morto nel gennaio 2022 durante il periodo di alternanza scuola-lavoro menzionandolo mentre parlava dell’articolo 4 della Costituzione. “muore nella prima sillaba della parola futuro, perché ad avere un lavoro non ci arriverà mai, morto durante l’orario scolastico e questo nemmeno la costituzione poteva prevederlo. Paga con lada. Siamo su questo palco per consegnarvi qualcosa di importante: La carta di, abbiatene ...

... tutti i lavoratoriprogramma - esclusi quelli della regia per ovvi motivi - hanno cantato in ... Caos -, piovono insulti: sul palco...E poi il pessimo decretogoverno Meloni. È chiaro che questo 1 Maggio non si possa fare festa, ma prepararsi alla lotta '. Peccato che poche ore dopo Fratoianni sia stato pizzicato al...Vengono da ogni parte d'Italia, sono molto giovani e ballano sulle note dei cinquanta artisti che animano l'edizione 2023Primo Maggio. Sono ragazzi, alcuni lavorano, molti studiano e sperano che il futuro sia roseo. E che possano trovare un lavoro. Ma ci sono anche nonne e mamme che portano nipoti e ...

Concerto Primo Maggio 2023: scaletta, cantanti e dove vederlo Elle

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...La conduttrice l'aveva già detto alla vigilia: "Non ci sarà repressione, né frustrazione, ma mani tese, proposte da fare". Tra gli artisti sul palco ...