Concertone a Roma. 300mila in piazza

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per non dimenticare, ladi San Giovanni si passa la carta di Lorenzo. Di mano in mano quel foglio gira tra le migliaia di ragazzi venuti oggi aper il 1° maggio. E' nel ricordo del ...

Di mano in mano quel foglio gira tra le migliaia di ragazzi venuti oggi aper il 1° maggio. E' nel ricordo del giovane friulano che si apre il tradizionale, quest'anno dedicato alla ...... il 5 luglio a San Siro e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di. Loading... Tutti i cantanti ... Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Johnson Righeira (per la prima volta al...La pioggia non è stata clemente con ilquest'anno, ma piazza San Giovanni aè gremita già dal pomeriggio, con una distesa di ombrelli e mantelle impermeabili. Una distesa colorata come non mai che fa da contrappunto al ...

Concerto primo maggio 2023: cantanti, scaletta, diretta tv ed orari RomaToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...