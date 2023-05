Concertone a Roma 300mila in piazza

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per non dimenticare, ladi San Giovanni si passa la carta di Lorenzo. Di mano in mano quel foglio gira tra le migliaia di ragazzi venuti oggi aper il 1° maggio. E' nel ricordo del ...

"Rosiconi", si dice a. M5s, Pd, Alleanza Verdi - Sinistra, Azione e Italia Viva hanno reagito ... Il provvedimento ha oscurato i cortei dei sindacati e il tradizionale "". Anche sul dl ...- Illo vedremo ancora in tv tra un anno Ha fatto uno share dell'undici per cento , incollando davanti agli schermi quasi due milioni di telespettatori, ma la destra al potere non ...DEL PRIMO MAGGIO 2023 AIvan Rota per Dagospia cecchi paone simone antolini Una folla di 'artisti' (Come li chiama, ancora alla vecchia maniera, la conduttrice Ambra Angiolini) ...

Concertone, tifoso laziale: “Paura di essere corcato”. Scoppia la polemica sui social ForzaRoma.info

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La fioritura di cui parla il titolo del nuovo album di Stefano Bollani, «Blooming» (Sony), è di campo, non di serra, anche se la copertina - progetto grafico di Valentina Cenni, ...