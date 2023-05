Concertone 1 maggio | ' Ma chi ca*** sono questi sconosciuti?' | pioggia di critiche per i cantanti emergenti

Di mano in mano quel foglio gira tra le migliaia di ragazzi venuti oggi a Roma per il 1°. E' nel ricordo del giovane friulano che si apre il tradizionale, quest'anno dedicato alla ...Ad aprire lo storicodel 1sono stati artisti emergenti, quindi poco conosciuti. Solo intorno alle 20, sono arrivati i big (tra cui Ligabue, Lazza, Emma e Gabbani). Se da una parte, per molti di questi ...... Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Johnson Righeira (per la prima volta al... in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l'edizione del Primo2023. Il ...

Primo Maggio: il concertone si apre ricordando Lorenzo Parelli - Musica Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...