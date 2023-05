Concertone 1 Maggio 2023 in tv | scaletta | diretta | quello che c’è da sapere

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 1 maggio 2023) La Festa dei Lavoratori è arrivata. Il momento del tanto attesoè giunto anche quest’anno e in tantissimi non vedono l’ora di seguire l’evento televisivo che si svolgerà a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. A condurre, come consuetudine ormai da sei anni, Ambra Angiolini, che quest’anno avrà il supporto di Biggio, ospite fisso di Fiorello in Viva Rai 2. Ma scopriamo tutti i dettagli. Gli artisti sul palco Ilparte alle ore 14 con un pre – show che vedrà l’esibizione di Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. A seguire avremo una line up ricchissima, che vedrà il ritorno di Luciano Ligabue dopo 17 anni in Piazza San Giovanni, e l’ospite internazionale Aurora, cantautrice norvegese alla ribalta della scena pop ...