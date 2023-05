(Di lunedì 1 maggio 2023) Oggi, lunedì 1, è la Festa dei lavoratori e dalle ore 15 a mezzanotte in piazza San Giovanni in Laterano (a Roma) andrà in scena ildel(ilne). Si tratta della 33esima edizione dell’evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Fabrizio Guttuso. Il palco di Piazza San Giovanni in Laterano è pronto ad accogliere ben nove ore di musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura.ildelne) intv e live? Di seguito tutte le informazioni ...

MUSICAMaggio L'iniziativa, organizzata da Cgil, Cisl e Uil con la direzione artistica di Arci Bologna, torna anche per il 2023 con uninteramente dedicato alla Festa dei Lavoratori. ...E poi il grande. Si esibiscono gli artisti che hanno scelto di aderire all'iniziativa a titolo gratuito. Non c'è la cantautrice Francesca Michielin, che ha comunicato la sua assenza per ......tratti dei sindacati delMaggio o dell'ennesimo film di Nanni Moretti. Allora si canta e si celebra. Trovando l'impegno pure là dove, in tutta onestà, non se ne vede l'ombra. "Fai il...

Concerto Primo Maggio 2023: scaletta, cantanti e dove vederlo Elle

Concerto primo maggio 2023 streaming e diretta tv: dove vedere il Concertone in programma oggi, lunedì 1 maggio. Tutte le informazioni ...Primi nomi per l’estate irpina. Giusy Ferreri sarà infatti in concerto a Montemiletto il prossimo 6 agosto. Ad annunciarlo la stessa cantante sui social, che ha svelato il proprio tour estivo. Soddisf ...