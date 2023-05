Concerto primo maggio 2023 | la scaletta ordine d’uscita del Concertone

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 maggio 2023) Qual è la) deldel, in programma oggi, lunedì 1, a Roma e in diretta tv su Rai 3? Di seguito lacompleta per l’evento musicale in programma dalle ore 15,15 alle ore 00,15 in Piazza San Giovanni: NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Cantanti In attesa di scoprire laecco quali sono i cantanti che si esibiranno durante la gioranta sul palco di Piazza San Giovanni: Aurora Lazza Coma Cose Geolier Emma Carl Brave Tananai Francesco Gabbani Ariete Mr.Rain Piero Pelù con Alborosie Matteo Paolillo Righeira Mara Sattei Il Tre Baustelle Levante Aiello Rocco Hunt BNKR44 Gaia Alfa Giuse The Lizia Fulminacci Mille Neima Ezza Rose ...