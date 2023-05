Concerto del 1° Maggio 2023 | scaletta e ospiti

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tradizionale appuntamento della Festa dei Lavoratori, anche quest’anno torna ildel 1°organizzato da da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, giunto alla 33esima edizione. Per il sesto anno consecutivo, l’evento è condotto da Ambra Angiolini, a cui si affianca Fabrizio Biggio. Ilva in onda su Raitre (dalle ore 15:15 alle 00:15 con una pausa dalle 19:00 alle 20:00 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. In tutto, nove ore di musica dal vivo e parole con circa cinquanta artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura. Una linea artistica che si sviluppa attorno al concept “Generazione #1M” segnando una nuova importante tappa nella narrazione musicale che ilne porta avanti da tempo. Un evento transgenerazionale che, ...

Saranno oltre 50 gli artisti che saliranno sul palco di San Giovanni per la 33esima edizionePrimo Maggio promosso da Cigl, Cisl e Uil , trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia a partire dalle 15.15. Per la sesta edizione consecutiva alla conduzione ...... dai camerieri ai medici, dalle forze dell'ordine fino ai tecnici che consentono lo svolgimentodi piazza San Giovanni. Se Landini pensa davvero che sia diseducativo lavorare il primo ...Ma qual è l'ordine di uscita e gli orari ScalettaPrimo Maggio 2023 Ambra Angiolini è pronta per la sesta volta consecutiva a condurre l'eventoprimo maggio 2023. Ad ...

La scaletta del concerto del Primo Maggio a Roma: da Gassmann a Ligabue Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Emma Marrone al Concerto Primo Maggio a Roma. La maratona, presentata da Ambra Angiolini e Biggio, partirà alle 14 e andrà avanti fino a notte fonda, trasmessa in diretta ...