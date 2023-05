Concerto 1° maggio a Roma | orario di inizio e fine | scaletta | cantanti | conduttori | dove vedere in tv l’evento musicale

(Di lunedì 1 maggio 2023)1°: tutto pronto perche nel primo pomeriggio presenterà i primi artisti che si alterneranno sul palco della Capitale. L’appuntamento è giunto alla sua 33esime edizione con la promozione dei sindacati nel giorno della Festa dei Lavoratori.1°diIl 1°è la Festa dei Lavoratori ma anche il giorno del famosone di, giunto alla sua 33esima edizione. L’delè previsto per le ore 15 e saranno circa 9 ore di musica sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. ...

"Se Landini pensa che lavorare il primosia diseducativo, allora - precisa Giorgia Meloni - il, la triplice lo faccia in un altro giorno". Ma Landini insiste, e dice: "non capisco ...Nove ore di musica dal vivo, con circa 50 artisti che rappresentano la musica italiana di oggi e quella di domani: è la 30esima edizione deldel Primodi Roma , promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany , con la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo . Un appuntamento dal palco di Piazza San Giovanni in Laterano , ...... molto fisiche), la 26enne cantautrice norvegese, unica artista internazionale del cast deldel Primo2023, ha fatto scuola. Ispirando una generazione di cantautrici - anche Billie ...

La Festa dei Lavoratori del 1° maggio viene introdotta in Italia nel 1890. Cent'anni più tardi, tre sigle sindacali (CGIL, CISL e UIL) hanno organizzato a Roma il primo concerto per celebrare questa f ...Nove ore di musica in diretta su Rai3 da Piazza San Giovanni in Laterano. Soddisfatto il direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, Massimo Bonelli: “Ho cercato in questi anni di portare… Legg ...