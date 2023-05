Con “Stone” di Carmen Pellegrinelli entra nel vivo la 10ª edizione di Orlando

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 maggio 2023) La decimadiè iniziata domenica 30 aprile conFestival Opening Party, all’Edoné, in una serata collaborazione con il collettivo artistico Toilet Club di Milano, che ha proposto una riflessione autoironica e sagace tramite l’arte drag. Durante la serata si sono alternate performance e il DJ set di LoZelmo ed Erik Deep, mentre in apertura il pubblico ha potuto assistere alla visione del cortometraggio “Trapezia” di Daniele Costa, un film in cui l’autore esplora, attraverso la figura della drag Trapezia, la mutevolezza dei confini, delle categorie, dei generi e delle identità.inaugura la sua sezione performativa, lunedì 1 maggio con la prima nazionale (in replica mercoledì 3 maggio) didial Teatro Caverna. ...