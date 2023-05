Con Sportiello fisso al posto di Musso l’Atalanta sarebbe più in alto? L’opinione dei tifosi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 maggio 2023)deidelsu quella che poteva essere la classifica se ci fosse statoaldiIn casa Atalanta una “novità” è apparsa tra i pali: la permanenza costante di Marcotra i pali aldi Juan(relegato in panchina). Nelle ultime tre partite è stato decisivo per i nerazzurri, portando sicurezza e intesa con i compagni di reparto: aspetto che era venuto a mancare con l’argentino all’insegna di una discontinuità fatale. Dopo il match disputato contro il Torino, si è sollevata da parte della critica addirittura l’impressione che con Marco tra i pali aldel numero 1 nerazzurro,avrebbe più punti in classifica. Osservazione ...