Como-Palermo | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di lunedì 1 maggio 2023)si daranno battaglia oggi. Squadre in campo alle 12:30 per la sfida del campionato di Serie B.

scenderanno in campo oggi, lunedì 1 maggio 2023 alle ore 12:30 per la 35esima giornata di Serie A. Appuntamento allo Stadio Comunale "G. Sinigaglia"., le ultime...La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match del Sinigaglia valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023 . I padroni di casa, dopo il pareggio casalingo con l'Ascoli, sperano di ...LE PROBABILI FORMAZIONI DI(3 - 4 - 1 - 2): Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou; Iovine; Cerri, Mancuso.(3 - 5 - 2): Pigliacelli; ...

Como - Palermo: i convocati Como 1907

Palermo, parola alla Difesa. Per inseguire il sogno play-off ora serve un salto di qualità A Como i rosanero devono invertire il trend stagionale: i 29 gol subiti fuori casa sono stati una zavorra pes ...Sarà dato alle ore 12.30 allo stadio “Sinigaglia” il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Como e Palermo, gara valevole la 35^ giornata del campionato di Serie B. LA CLASSIFICA. Di seguito ...