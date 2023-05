Comicon Napoli si conclude con numeri da record | 170 000 visitatori

(Di lunedì 1 maggio 2023)sicon undi 170.000. Appuntamento alla prossima edizione dal 25 al 28 aprile 2024. Con ildi 170.000si chiude la XXIII edizione di, la più grande di sempre. Mai raggiunticosì alti e dimensioni così ampie, per un successo di pubblico, operatori e

La gabbia di Silvia Ziche, edito da Feltrinelli Comics, è stato premiato come Miglior Fumetto del Palmarès di2023 di. La giuria - composta da Barbara Canepa (Presidente), dal musicista Caparezza, dalla critica e curatrice d'arte Elettra Stamboulis, dal cantante dei Negrita Pau e dall'attore e ...Si concludono con il 'Contest Alcott cerca talenti!' le iniziative ideate da Alcott in partnership con2023 . I cinque finalisti Giulia Estero, Anastasia Montesano, Gaia Ruffino, Aurora Cantone e Francesco Peluso , selezionati tra circa 200 partecipanti, hanno completato il loro disegno ...Tra Manara e Andolfo. Nel 2024 torna dal 25 al 28 ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...NAPOLI. Con il record di 170.000 visitatori si chiude la XXIII edizione di Comicon Napoli, la più grande di sempre. Mai raggiunti numeri così alti e dimensioni così ampie, dicono gli organizzatori. Un ...