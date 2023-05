Comicon chiude e segna il record con 170mila visitatori

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con ildi 170.000sila XXIII edizione diNapoli, la più grande di sempre. Mai raggiunti numeri così alti e dimensioni così ampie, dicono gli organizzatori. Un programma ricchissimo per tutte le aree tematiche: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, PizzaCon. Tra gli ospiti e gli eventi principali: il Magister Giorgio Cavazzano, la poster artist Mirka Andolfo; lo special screening del film The Flash, i The Jackal con la serie Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget; il Game Director Pu Liu, Milo Manara con l’adattamento a fumetti de Il nome della rosa, il concerto con Cristina D’Avena, 20 mostre e molto altro.– International Pop Culture Festival si conferma uno degli ...

Star Comics torna con una coppia di annunci per chiudere le novità tenute in serbo per il Napoli Comicon 2023 e in arrivo nei prossimi mesi.Con il record di 170.000 visitatori si chiude la XXIII edizione di Comicon Napoli, la più grande di sempre. Mai raggiunti numeri così alti e dimensioni così ampie, dicono gli organizzatori. (ANSA) ...