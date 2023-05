Con il record di 170.000 visitatori sila XXIII edizione diNapoli, la più grande di sempre. Mai raggiunti numeri così alti e dimensioni così ampie, dicono gli organizzatori. Un programma ricchissimo per tutte le aree ...... distribuito da Anime Factory (etichetta di Plaion Pictures), ma prima sbarcherà acon un'...le serie televisive fino ad approdare al mondo del gioco di società! Maurizio de Giovanni '' ...... passato e futuro, spiccano solitarie le figure di cosplayer a ricordarci delgiusto di ... una città pienamente europea, aperta a coinvolgere chiunque nella festa, che non siin se ...

Comicon chiude e segna il record con 170mila visitatori - Cronaca Agenzia ANSA

Con il record di 170.000 visitatori si chiude la XXIII edizione di Comicon Napoli, la più grande di sempre. Mai raggiunti numeri così alti e dimensioni così ampie, dicono gli organizzatori. Un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...