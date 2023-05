Come si calcia un rigore Milik | l' immagine che fa sbroccare Allegri | caos-Juve | Guarda

(Di lunedì 1 maggio 2023) L'errore didal dischetto comincia a pesare e non poco tra le mura dellantus. I bianconeri, col pareggio col Bologna, non sono riusciti a prendere tre punti decisivi per la corsa Champions. Un passo falso che peserà sulla calssifica in una lotta accesa per i posti che spalacano le porte all'accesso diretto in Europa. E l'errore dia quanto pare avrebbe irritato e non poco Maxche davanti alle telecamere, dopo la fine della partita, ha ribaltato un po' il copione che di solito vede l'allenatore difendere il proprio giocatore., seppur in modo elegante, ha bastonato propriocon una frase piuttosto forte che ha ulteriormente evidenziato l'errore dal dischetto dell'ex Marsiglia: "Ci sono dei momenti per tirare in un certo modo i rigori – le parole di ...

L'errore di Milik dal dischetto comincia a pesare e non poco tra le mura della Juventus . I bianconeri, col pareggio col Bologna, non sono riusciti a prendere tre punti decisivi per la corsa Champions.... quasiquello realizzato col Frosinone qualche mese fa. 17 p.t. - GOL DEL PALERMO. Al ritorno ... che manda verso la trequarti avversaria Cerri: l'attaccantemale, ma il tiro per poco non ...... alla fine era un giorno in cui dovevamo divertirci, mia nonna settantenne ma di corteccia di un tempo si alza fa una corsetta eil pallone, rimanemmo tutti colpiti diera riuscita a dare ...

Non solo Napoli, ecco come si festeggia lo scudetto del calcio femminile Vanity Fair Italia

APRIL 30: Riccardo Orsolini of Bologna FC scores the team's first goal from a penalty kick during the Serie A match between Bologna FC and Juventus at Stadio Renato Dall'Ara on April 30, 2023 in Bolog ...Vittoria col brivido e con polemica arbitrale per il Liverpool di Jurgen Klopp, ieri contro il Tottenham. (ANSA) ...