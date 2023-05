Come coltivare le cipolle in semplici contenitori di riciclo | metodo veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ecco un ottimo modo per avere erba cipollina fresca tutto l’anno. Basta tagliare le “foglie” più lunghe ogni volta che è necessario e aggiungere un tocco ricco alla tua cucina! Una fioriera perfai-da-te è un progetto facile che piacerà anche ai tuoi bambini poiché i risultati sono molto evidenti e molto veloci. Fonte immagini Se ti piace cucinare, sai che niente batte il sapore dellefresche per le tue insalate, salse o zuppe. Non sarebbe bello se potessi semplicemente strapparli direttamente dalla tua coltivazione disenza nemmeno uscire? Ma perché preoccuparsi diquando sono disponibili tutto l’anno al supermercato? Per prima cosa, i prodotti acquistati in negozio non sono sempre freschi. Nella maggior parte dei casi, non c’è modo di sapere da dove ...