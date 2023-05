Come Cancellare recensione negative da scheda My business

Leggi su citypescara

(Di lunedì 1 maggio 2023) In questa guida, analizzeremopuoi monitorare, rispondere e generare recensioni su Google, nonchépuoi sfruttare queste recensioni per migliorare le tue valutazioni e acquisire e fidelizzare più clienti. Perché le recensioni su Google sono importanti? Le recensioni aziendali di Google sono importanti per un motivo: i tuoi clienti cercano e si fidano di queste recensioni. Secondo le statistiche delle recensioni online : Google è il sito web numero uno per le recensioni online . Il 63,6% dei consumatori afferma che è probabile che controlli le recensioni su Google (tramite Google Maps e Ricerca) prima di visitare la sede di un’attività commerciale, più di qualsiasi altro sito di recensioni. È facile capire perché quasi due terzi delle persone si rivolgono a Google per trovare recensioni di attività commerciali. Oltre al fatto che ...