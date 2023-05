(Di lunedì 1 maggio 2023) M’Balain queste ultime stagioni si è consacrato nel campionato di Serie A, per lui potrebbe arrivare la chiamata che vale una fetta importante di carriera Il calciatore nelle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... Ekdal; Gyasi, Esposito, Agudelo;. All.: Semplici . Empoli - Inter . Il campionato dell'Inter, bella di notte, riparte dal Castellani, contro un avversario che aveva firmato unal ...Un peccato perchè ilin Toscana avrebbe potuto ridimensionare il valore del successo del Verona sul Sassuolo: ora invece gli scaligeri sono a 4 punti, ancora abbastanza vicini.I liguri non ci stanno e una volta superata la mezz'ora pareggiano i conti proprio con, che ... che piazza un belin casa dell'Atalanta. Al Gewiss Stadium finisce 2 - 0 per gli emiliani ...

Colpaccio Nzola in Italia: dove giocherà Calciomercatonews.com

Amione porta avanti i blucerchiati, il pareggio nella ripresa di Verde: Semplici è quartultimo a +1 sul Verona ...