Coach Micoli e Lanier al passo d’addio | il saluto dei tifosi del Volley Bergamo 1991

(Di lunedì 1 maggio 2023). Una serata colma di emozioni. Sabato (29 aprile) ilha giocato in casa contro Pinerolo quella che potrebbe essere stata l’ultima partita al Pala Intred nella stagione e nella storia della pallavolo femminile orobica. La vittoria per 3-0 tiene ancora in gioco le rossoblù per un posto in finale per qualificarsi in Challenge Cup, dove Il Bisonte Firenze aspetta l’avversaria che emergerà dalla sfida chedisputerà mercoledì 3 maggio alle 20.30 sul campo di Casalmaggiore. Se la squadra didovesse fare il colpo in trasferta, il 7 maggio tornerebbe in casa per l’ultima stagionale e sì, stavolta di sempre, nell’attuale palazzetto. In ogni caso, il tifo rossoblù ha deciso di celebrare ugualmente chi è al...