Classificato! I 20 migliori giocatori sudamericani di tutti i tempi

(Di lunedì 1 maggio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il calcio vive in Sudamerica. Certo, potrebbe essere stato inventato secoli fa in Cina; le leggi su cui litighiamo potrebbero essere state scritte in Inghilterra nell’età vittoriana. Ma nessun continente ha definito il gioco globale come quei 12 paesi: principalmente Argentina, Brasile e Uruguay. Le tre nazioni sudamericane che hanno vinto la Coppa del Mondo sono arrivate a plasmare il calcio come lo conosciamo attraverso la genialità e la forza bruta allo stesso modo, portando a casa 10 titoli insieme. E hanno fornito alcuni dei più grandi calciatori che abbiano mai abbellito il pianeta, già che ci sono. Non sono solo quei tre paesi. I 20...