Classifica film al botteghino 24 aprile – 30 aprile

(Di lunedì 1 maggio 2023) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 24 al 30. 1 SUPER MARIO BROS – ILRegia di Aaron Horvath Genere Animazione Produzione Stati Uniti, Giappone, 2023 Data di uscita 52023 2 IL SOL DELL’ AVVENIRE Regia di Nanni Moretti Con Francesco Brandi, Valentina Romani, Silvio Orlando, Flavio Furno Genere Drammatico Produzione Italia, 2023 Durata 77 min 3 LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE Regia di Lee Cronin Con Jayden Daniels, Morgan Davies, Alyssa Sutherland, Gabrielle Echols Genere Horror Produzione Stati Uniti, Irlanda, Nuova Zelanda, 2023 Durata 120 min 4 L’ESORCISTA DEL PAPA Regia di Julius Avery Genere Thriller Produzione Stati Uniti, 2023 Data di uscita 13...

In questa situazione, un po' polarizzata suipiù visti, le tante nuove uscite faticano a ... Mon crime e Beau ha paura chiudono invece laall' ottavo e al decimo posto con 320mila euro e ...In questaio ci sto benissimo, significa proseguire coi festeggiamenti perché alla fine ... Scenario tutt'altro che roseo, insomma, anche perché ilsembrava uguale a quelli delle scorse ...Poi rivive ildella partita: "Abbiamo trovato il vantaggio, avremmo potuto raddoppiare, ma ... Vogliamo la migliore posizione in". Luciano Pirroni Cagliari (4 - 4 - 2): Radunovic; Zappa (...