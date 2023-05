Ciclismo | Giro d’Italia 2023 | ufficializzato il team INEOS Grenadiers Thomas e Geoghegan Hart guidano la truppa

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sabato 6 maggio da Fossacesia Marina (Chieti) partirà ufficialmente la centoseiesima edizione del. Oggi, lunedì 1 maggio, uno deipiù attesi del lotto, l’, ha annunciato ufficialmente i componenti della propria squadra che saranno impegnati nella celeberrima rassegna di. Poche sorprese sui nomi, già noti in via ufficiosa da diverso tempo. I due Capitani saranno Gerainte Tao Geoghehan, fresco vincitore del Tour of the Alps. Presenti inoltre poi Filippo Ganna, Thymen Arensman, Laurens De Plus, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov e Ben Swift. Eschborn-Frankfurtoggi in tv: orario, percorso, programma, streaming, chi parteciperà Ricordiamo che il ...

' Non vedo l'ora' . Filippo Ganna fa il carico di ambizioni, sue e del suo team, l'Ineos, in vista deld'Italia. ' Sono così felice di essere tornato e di iniziare al- il commento di Ganna, vincitore della prima tappa a crono nelle edizioni del 2020 e 2021 in due dei sei successi individuali all'attivo - . Non vedo l'ora di vedere cosa posso ottenere per la ..., sabato 6 maggio partirà ild'Italia con la prima tappa, la Fossacesia Marina - Ortona, Cronometro individuale pianeggiante per circa 14 km con finale in ascesa fino all'...Tokyo (Giappone) 04/08/2021 -/ Olimpiadi Tokyo 2020 / foto Imago/Image Sport nella foto: ... Sabato sarà al via in maglia Ineos del suo terzod'Italia: è stato prima maglia rosa a Palermo ...

