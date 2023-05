Chiesa a CM | 'Orsato | Ibanez è da rosso Bologna-Juve e il rigore su Orsolini | sbaglia Sozza | non il Var'

Zielinski, Elmas e Raspadori sono stati eccezionali rispetto a, Di Maria e Vlahovic facendo ...improvvisamente perse la vista evitando di espellere Pjanic per un fallaccio su Rafinha in ......dato il vantaggio nel recupero al Sassuolo per ammonire) mentre Giua (colpevole di non aver espulso Mancini in Roma - Udinese, farà solo il IV uomo in Milan - Lecce). Solo IV uomo anche,...... buona direzione' Atalanta - Bologna 0 - 2(Var: Massa) 6,5 'Che dire…è bravo,... Lo stesso Milinkovic - Savic spinge nel finale: l'intensità del contatto resta poco chiara ...

Roma-Milan, la moviola: Orsato gestisce con i cartellini. Regolari i gol Corriere dello Sport

Potrebbe essere pronta quella che viene chiamata 'l'Allegrata' per la semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Inter e Juventus. E Federico Chiesa potrebbe giocare insieme a Di Maria, in una Juve sen ...Per il big-match c'è Fabbri di Ravenna. Solo IV uomo anche Orsato, tenuto nascosto in vista delle semifinali di coppa Italia della prossima settimana ...