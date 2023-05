Chiara Ferragni | outfit del 1Â° maggio bocciato dagli haters | ' Ma come ca**o ti vesti?'

(Di lunedì 1 maggio 2023) Unmolto discusso.anche oggi,spesso accade, è travolta dalle critiche degliche non si risparmiano di pungerla con frecciate al veleno. 'May 1st' (primo) ...

Un outfit molto discusso.anche oggi, come spesso accade, è travolta dalle critiche degli haters che non si risparmiano di pungerla con frecciate al veleno. 'May 1st' (primo maggio) scrive in didascalia del suo ...... la bacheca è un puzzle di foto e frasi, spicca "Pensati sveglio", ispirato alla stola sanremse di"Pensati libera" . Gli ammiratori portano dipinti, ritratti, nell'ultimo quadro The ...L'imprenditrice digitale finisce al centro di un vortice di attacchi da parte degli haters che l'accusano di avere i lineamenti alterati per l'eccessiva ...

Chiara Ferragni presa di mira per l'estrema magrezza: "Sei anoressica, fatti aiutare" Today.it

Un outfit molto discusso. Chiara Ferragni anche oggi, come spesso accade, è travolta dalle critiche degli haters che non si risparmiano di pungerla con frecciate al veleno.Le scrivono che le sue braccia sono così magre da fare impressione ma Chiara Ferragni non bada a chi commenta che è a rischio anoressia, che è pelle ed ossa, che dovrebbe addirittura farsi aiutare. C’ ...