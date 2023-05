Chi c’è al Concerto del primo maggio 2023

(Di lunedì 1 maggio 2023) Chi suona e a che ora al tradizionaleorganizzato dai sindacati in piazza San Giovanni a Roma

Al San Paolo tutti aspettavano il Messia di Olusosun, quartiere dormitorio e discarica di Lagos, e invece è arrivato il bomber di La Zup, rione popolare di Oyonnax, comune francese al confine con la ...proprio nell'anno in cui la Giornata della Lentezza coincide con il Primo di maggio, data ben più importante e da celebrare come la festa dei lavoratori e del lavoro (perce l'ha). Leggi Anche "...Si potrebbe chiedere, adesidera vendere i propri panini davanti all'università, di esporre ben chiaramente sul suo autonegozio che rispetta le regole del Comune e che non ha paura del pizzo e ...