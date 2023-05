Che porcata! Strappatemi le orecchie Caos-Concertone | piovono insulti | sul palco

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ildel Primo Maggio? A quanto pare non scalda più così tanto il cuore dei giovani. Sui social i commenti sono davvero impietosi e a quanto pare la scelta di far cantare dei perfetti sconosciuti non ha certo aiutato a far crescere la popolarità dell'evento almeno per quanto riguarda il mondo di quei tanti appassionati di musica che sui social commentano il. "le", scrive un utente. Poi c'è chi mette nel mirino "Ginevra" dopo la sua esibizione: "Questa #ginevra che canta sola davanti una miriade di gente dato che sembra la conoscano giusto i parenti da casa #ConcertoPrimoMaggio". E ancora: "“Ora che conosci i miei limiti” “se canti poi non torni” Ginevra auto-profetica?". C'è poi chi sbotta: "Io sono già stanco dopo appena 3 canzoni...". Ma non finisce qui, c'è chi va giù ...

, in tutti i sensi! (voto 4/10) Ship Award Un letto per due (The Flatshare) L'amore ostacolato è il più bello, non c'è niente da fare. I protagonisti della serie britannica The Flatshare, ...'A livello tecnico è un pasticcionon sta insieme. È ridicola. L'idea di mettere la faccia della Venere di Botticelli sopra un corpo vestito con maglietta e jeans è semplicemente unadal ......lì un quarto d'ora invece di tornare e prendiamo gol Poi però si potrebbe parlare anche dell'ennesimafatta ieri ai danni della Juve sul gol annullato a di Maria e pare non sia così certo...

Concertone, piovono insulti su Ginevra: "Che porcata! Strappatemi le orecchie" Liberoquotidiano.it

“Open to meraviglia” è già un caso nazionale. Diffusa dal 20 aprile, la campagna del Ministero del Turismo - voluta dalla ministra Daniela Santanché ...'Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua [è la lingua italiana secondo la Lega, ndr] il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in modo irregolare, e in modo pericoloso per ...