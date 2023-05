Che orchestra di retorica | vorrei abolire il Concertone

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per chi cantano i cantanti organici al primo maggio della mutazione climatica, sociale, moralistica della sinistra? Per il lavoro no, la Cgil a trazione Landini ne ha sancito l’abiura in pieno regime concentrazionario sfilando sottobraccio al banchiere Draghi, uno bravo a fare girare i soldi, preferibilmente suoi e dell’élite che, ha ammesso, decide “o almeno ci prova”,sperimentando sulla plebe cavia. Cosa di cui si erano accorti per tempo centinaia di migliaia di ex iscritti, preferibilmente giovani. L’auspicio militante di Mattarella a Reggio Emilia aveva qualcosa di involontariamente comico del genere surreale o demenziale: “Buona festa del lavoro a chi il lavoro ce l’ha. A chi lo crea. A chi lo difende. A quanti lo cercano”. Come a dire: si salvi chi può. Ma uno che il lavoro lo crea potrebbe rispondere: io il lavoro lo creo e il Pd mi ammazza a mezzo Unione europea sulle cui ...