Che fine ha fatto Cloris Brosca | l’indimenticabile Zingara che leggeva le carte agli italiani in Luna Park?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 1 maggio 2023) La televisione è sempre stata una fonte di intrattenimento per molte famiglie, ma c’è qualcosa di speciale nella nostalgia dei programmi televisivi degli anni passati. Quanti di noi non si sono seduti sul divano a guardare i loro programmi preferiti, immersi in un mondo fantastico dove tutto sembrava possibile? C’era qualcosa di magico in quei tempi, un senso di calore e di appartenenza che sembra essersi perso con il passare degli anni. La magia in Italia, verso ladegli anni ’90, la portava, meglio conosciuta come laai tempi del programma televisivo. Il gioco a premi in onda su Rai1 dal 1994 al 1997 è stato un programma di successo grazie anche e soprattutto alla presenza della. «Io son la,qui di ...