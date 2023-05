Che bello il Maradona gioioso e imbandierato | facciamo che non torni più un luogo tetro

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il Napoli e Napoli volevano festeggiare e non ce l’hanno fatta. Ma era un’attesa artificiosa. Il Napoli vincerà il campionato, quando non è importante. Potrà essere mercoledì, giovedì, o domenica prossima. Ma Napoli-Salernitana è stata una tappa importante. Che ci induce a una riflessione. È stata in realtà una domenica fantastica, l’atmosfera allo stadio è stata meravigliosa. Prima, durante e persino dopo. Dopo tanto, tantissimo tempo, allo stadio di Fuorigrotta (che si chiamama per alcuni resterà sempre il San Paolo) si è respirato un clima di gioia, di entusiasmo, di condivisione, di partecipazione. È stato commovente vedere tutte quelle bandiere, tante persone con la maglietta del Napoli, molti bambini. Non ci sono stati quei cori lugubri che spesso ci ammorbano. Quasi sempre, invece, si sono uditi cori che quasi tutti conoscevano. E la domanda sorge ...