CdS – cresce il mistero sul suo futuro

(Di lunedì 1 maggio 2023) 2023-05-01 17:43:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: PARIGI (FRANCIA) – Ildi Lionel Messi resta un. L’argentino ha il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain e lo tentano dalla Mls statunitense, mentre a Barcellona sognano un suo ritorno e nelle ultime ore un viaggio della ‘Pulce’ fa tornare in auge la pista araba. L’offerta shock Il capitano dell’Argentina campione del mondo infatti, il giorno dopo la sconfitta casalinga incassata dalla capolista della Ligue 1 contro il Lorient, è volato a Riyad e non si esclude che possa essere andato lì per trattare un trasferimento e andare a giocare lì dalla prossima stagione. La sua presenza in Arabia Saudita è probabilmente legata al suo lucroso contratto come ambasciatore del turismo del paese, ma da tempo Leo è corteggiato dall’Al-Hilal. Il ...