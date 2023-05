Catherine Zeta – Jones in pizzo e trasparenze | il look dark è pazzesco e sensuale

Leggi su dilei

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il fascino non ha nulla a che vedere con l’età, lo sa beneche a 53 è bella come agli esordi nel mondo del cinema. Per l’ultima uscita pubblica ha sfoggiato un outfit impreziosito da, unmoltoche oltre a essere bellissimo è anche l’essenza stessa della sensualità. L’attrice Premio Oscar ha sfilato sul tappeto rosso con il cast della serie (giù cult) Mercoledì e ha sfoggiato un abito ad alto tasso di seduzione, che rivela, ma non mostra, gioca con il vedo non vedo e le fascia il bellissimo corpo., l’abito incon eleganza Una perfetta Morticia Addams da tappeto rosso:...