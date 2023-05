Cassano | «Inter senza Champions League non da 6! Inzaghi non mi soddisfa»

(Di lunedì 1 maggio 2023)continua a prendersela con, tanto da affermare che l’può salvare la stagione solo vincendo la. Alla Bobo TV, l’ex attaccante chiede all’allenatore di chiudere al meglio. REAZIONE STIZZITA – Antoniosta dalla parte di Christian Vieri (vedi articolo): «Ho sempre criticato Romelu Lukaku e Giuseppe Marotta, ho detto che Simonedeve andare via e l’è la mia squadra. Se devo dire che l’, la mia squadra del cuore, fa schifo non faccio prigionieri! Se l’fa bene e vince sono contento, ma se vince immeritatamente lo dico. Ieri si è visto uno strapotere: troppo più forte. La Lazio però non ha fatto schifo, ha detto bene Maurizio Sarri: l’...

... Vieri,e Ventola. Nel corso della puntata delle ultime ore, in particolare spiccano alcune frasi di Lele Adani che parlando a proposito della gara di Coppa Italia trae Juventus con i ...Antonioè tornato a parlare della sfida trae Juventus in Coppa Italia. 'La Juve gioca male, Allegri deve andare via, il suo staff deve andare via - aggiunge - . E in più c'è la ...Dopo Adani, anche il suo amico della BoboTv Antoniosi scaglia contro Massimiliano Allegri. L'ex giocatore di Roma e Milan si lancia contro il ...della sconfitta di San Siro contro l'e ...

Cassano: “Allegri osceno, chi vuole prendere in giro E dall’Inter mi hanno detto che…” fcinter1908

Christian Vieri, ex calciatore, si è infuriato durante la trasmissione della Bobo Tv, in onda su Twitch. Christian Vieri, ex calciatore, ha parlato di un episodio accaduto dopo Inter-Lazio nel corso d ...Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato dell'atmosfera che c'era al Maradona e poi ha rilasciato un commento su Napoli-Salernitana.