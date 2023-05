Caso Reggina | il presidente Balata Lega | ' Serve una classifica certa prima possibile'

(Di lunedì 1 maggio 2023) "Ci vuole chiarezza, ci vuole tempestività. Bisogna che questo sistema non viva queste situazioni, con termini che non sono certi. Ci deve essere un perimetro delle competizioni sportive all'interno ...

Così Mauro Balata, presidente della Lega di serie B, ha risposto a Sky, nel pre partita di Sudtirol - Genoa, a una domanda sull'incertezza di classifica legata al. Il club calabrese è ...Cosi' Mauro Balata, presidente della Lega di serie B, ha risposto a Sky, nel pre partita di Sudtirol - Genoa, a una domanda sull'incertezza di classifica legata al. Il club calabrese è ...... chiude il lunedì il Frosinone, tra le mura amiche contro la, in un match che può portare alla promozione (indi successo e di mancata vittoria del Bari nel pomeriggio).

Caso Reggina, colpo di scena: rinuncia ai termini di difesa e anticipa i processi. I playoff di Serie B saranno regolari Calciomercato.com

"Ci vuole chiarezza, ci vuole tempestività. Bisogna che questo sistema non viva queste situazioni, con termini che non sono certi. Ci deve ...«Ci vuole chiarezza, ci vuole tempestività. Bisogna che questo sistema non viva queste situazioni, con termini che non sono certi. Ci deve essere un ...