Caso Orlandi | possibili svolte e continue polemiche

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 1 maggio 2023) Non si placano lee i colpi di scena sulin una fase in cui, dopo la stasi legata all’archiviazione del 2015, si sono aperte importanti novità. Una ripresa cui ha notevolmente contribuito il boom mediatico di “Vatican girl”, la docu-serie tv proposta da Neflix. Tra la riproposizione di discutibili audio, lettere anonime, scontri al veleno, l’ultimo exploit è l’eloquente battuta di papa Francesco “è’ una cretinata” con cui, in volo verso l’Ungheria, ha liquidato le accuse a papa Giovanni Paolo II emerse dalle dichiarazioni di Pietrodopo l’incontro con il promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi. Dichiarazioni che hanno scatenato un vortice dianche a livello internazionale. A colpire, oltre a una gestualità eloquente, il gesto del capo con cui il ...