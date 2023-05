Caso Emanuela Orlandi | il fratello Pietro | “Non chiedo scusa per le parole su Giovanni Paolo II | lui sapeva”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sulleper ildi, suonon chiede. Infatti, non rimangia nessuna dichiarazione data alla pubblica stampa, rivendicando ancora una volta come Karol Józef Wojty?a, ovvero PapaII, sapesse tutto sulla scomparsa di sua sorella e nel tempo abbia sempre preferito tacere la verità sulla scomoda questione che interessava – e interessa ancora – gli Affari di Stato del Vaticano. La posizione delsuldiè una furia al programma Verissimo, in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin. Sono infatti ...

Vaticano: "Orlandi e Sgrò si rifiutano di fare nomi su Wojtyla" Orlandi, dalla scomparsa alle indagini: si è presentato Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa quando aveva 15 anni nel lontano 22 giugno 1983. Sono passati quasi 40 anni e il caso è ancora aperto. In sede redigente vi sarà la discussione su: ddl 501 per l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi; ddl 314 Compartecipazione Stato spese per minori in ...

Emanuela Orlandi, la lettera trovata dalla madre (“Caro Pietro sei bugiardo) e l’ipotesi Opus Dei Il Riformista

Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: 'Su Wojtyla non mi scuso, lui sapeva verità' ...A Verissimo Pietro Orlandi è un fiume in piena e spiega perchè non si scusa per le frasi su Papa Wojtyla e ribadisce: lui conosceva la verità su Emanuela ...