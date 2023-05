Caro Porro | il “lavoro precario”? Ho la sentenza che inchioda la Cgil

(Di lunedì 1 maggio 2023), ho letto l’articolo del direttore “Lacontro le famiglie“. Non vedo come ci si possa meravigliare o indignare della presa di posizione da parte del sindacato dei lavoratori. Bene, vi dico cosa mi è accaduto. Ho lavorato per ladi Massa Carrara per circa 7 anni: dal 1985 al 1992 senza essere regolarizzato. I miei tentativi di risolvere bonariamente la questione sono andati falliti e mi sono rivolto al Giudice del, la quale condel 17 febbraio 2023 ha accolto il mio ricorso. Ricordo che ho 64 anni e con gli anni mancanti potrei accedere alla quota 103 ed avere una pensione dignitosa (oggi prendo l’Ape Sociale per meno di 1200 euro mensili senza 13^ mensilità) Anche questa è lache difende i lavoratori. Ringrazio la redazione ed ...

