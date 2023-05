Carcere di Trani | sequestro di droga e telefoni Sappe

... notabile della droga di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta - Andria -, che ... Poi, dopo ildi Spoleto, passerà, il 14 novembre 2009, in quello di Sulmona, per essere evaso ...Davanti aldi Lecce, ieri ed oggi, sit - in degli agenti di polizia penitenziaria. Tutte le otto sigle ... Negli ultimi giorni, ad esempio, due detenuti suicidi, a Taranto e. Due medici ...... 14enne rischia il coma etilico Cronaca, rapina con scippo ad un'anziana: fermati due minorenni Cronaca Lecce, detenuto beccato a usare uno smartphone in: aperta un'indagine Comunicati ...

Droga e micro telefonini nascosti nel carcere di Trani, sequestrati Borderline24.com

Tra il 2010 e il 2018 avrebbero gestito l'arrivo e lo smercio ad Andria (Barletta - Andria - Trani) e nei comuni limitrofi di droga - hashish, marijuana ...Accerchiate e minacciate con le lamette da barba da detenuti psichiatrici con le lamette: è accaduto il 24 aprile in carcere a Taranto a due dottoresse, alle quali è ...